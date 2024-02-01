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Kaymakam Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit harekâtı bölgesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınıp buradaki tedavisinin ardından evine getirilen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erbek’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erbek ve ailesiyle sohbet eden Kaymakam Demir, Mehmet Erbek’in vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna yaptığı fedakârlığı hiçbir zaman unutmayacaklarını kendisine acil şifalar dilediklerini söyledi.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir’e ziyaret esnasında Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdür Vekili Yusuf Bayraktar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Ersin Salman eşlik etti.