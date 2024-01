Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması amacıyla Türkiye'de 8’inci il olarak Yozgat'ta kurulan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde, çocuklar ve anneleri hem bilgileniyor hem eğleniyor.

Yozgat'ta Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile çocuklar renkli dünyalarını keşfetme fırsatı buluyor.

Toplamda 419 kayıtlı üyeye ev sahipliği yapan kütüphane, Bebek ve Çocuk Bölümü ile birlikte "Çocuk Atölyesi" ile de dikkat çekiyor. Özel tasarlanmış alanlar ve çeşitli etkinlikler, çocuklar ve ebeveynleri için keyifli bir ortam sağlıyor.

Kütüphane, çocukların eğitimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli konularda düzenlenen eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikler arasında çocuk eğitimi, sanat, bilişsel beceriler, öz-bakım ve interaktif masal saatleri gibi çeşitli alanlarda faaliyetler yer alıyor. Ebeveynlere yönelik olarak ise uzman eğitimler, kurumsal işbirlikleri ve sertifika programları gibi fırsatlar sunuluyor.

Kütüphane, okullarla işbirliği yaparak kitap okuma alışkanlığı kazandırma ve çocuklar arasındaki sosyal etkileşimi artırma hedefini benimsetiyor. Bu faaliyetler, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozok Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilmekte olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bebek ve Çocuk Kütüphanesi işbirliğiyle daha da güçlenmektedir. Kütüphane, çocukların eğitimine ve kültürel gelişimine önemli katkılarda bulunarak bölgedeki kültür ve eğitim alanlarını zenginleştiriyor.

“RANDEVULAR HEMEN DOLUYOR”

Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde randevu sistemi ile ilerlediklerini ifade eden Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Müdürü Halime Yıldırım, “Düzenlemiş olduğumuz etkinliklerimiz katılımlar oldukça yoğun oluyor. Bizler burada randevu sistemi ile çalışıyoruz. Randevu sistemi ile çalıştığımız için randevu açtığımız andan sonra 2 saat içerisinde doluyor. Gerçekten halkın özellikle okula gitmeyen grup için talep hemen oluyor. Birde şöyle bir şey var Yozgat soğuk bir memleket olduğu için kışın parka veya farklı yapılacak bir etkinlikler olmuyor. Durum böyle olunca da özellikle küçük yaş anneleri çok talep ediyor. Etkinliklerimiz zaten haftanın her günü olmuyor. Belirlenmiş saatlerde ve günlerde etkinliklerimizi düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

“HER İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜLMÜŞ”

Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Gerçekten bebek kütüphanesi oluşturulurken her yaş grubu için yapılacak aktiviteler en ince ayrıntıya kadar düşünülerek oluşturulmuş. Şöyle ki boya yapılacak tahtadan yeni yürümeye başlayacak çocukların yürüme aparatlarına kadar her şey bulunuyor. Büyükşehirlerde oluşturulan veya olan kütüphaneleri de yakından takip ediyorum. Bizler burada bize sunulan imkanları vatandaşlarımız için daha nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir mekan a’dan z’ye her şey düşünülmüş bizlerde yapmış olduğumuz aktiviteler ve etkinlikler ile bunları tamamlıyoruz. Ekip olarak yapmış olduğumuz etkinliklere bir hafta hazırlanıyoruz. Durum böyle olunca buraya gelen ebeveynlerimiz olsun çocuklarımız olsun her gün gelmek istiyor. Tabi burumda bizleri oldukça mutlu ediyor.”