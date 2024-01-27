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Akdağmadeni Kaymakamlığı tarafından bir açıklama yapılarak Akdağmadeni-Şarkışla ve Sarıkaya il yolunun açık olduğu söylendi.

Akdağmadeni Kaymakamlığınca yapılan açıklamada ekiplerin canla başla çalıştığı ve herhangi bir sıkıntının olmadığı ifade edildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “Ana arter Akdağmadeni-Şarkışla il yolu (66-31) ve Sarıkaya il yolu (66-32)'nda yol açık, kar yağışı yoktur. Karayollarına ait greyder ve tuzlama araçları ile gizli buzlanma ve donmaya karşı kazıma ve tuzlama işlemi devam etmektedir. Ayrıca muhtemel trafik kazasını önlemek maksadıyla ilçe Jandarma Trafik Timi trafik yoğunluğu olan yollarda devriye faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, ekiplerimize gösterdikleri yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, kendilerine kolaylıklar diliyoruz” şeklinde konuştu.