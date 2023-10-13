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İlim Yayma Cemiyetine bağlı Necip Fazıl Kısakürek Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunkaynak, İl Müftüsü Ali Gülden, İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

11 Ekim 1951 yılında, 68 hayırsever tarafından kurulan ve Türkiye'nin İlk Sivil Toplum Kuruluşu olan İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye’nin tüm illerinde yurtları ve eğitim merkezleriyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Yozgat’ta İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 72 yıl dönümü nedeniyle Necip Fazıl Kısakürek Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen programda, ahirete irtihal eden kurucular için, öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okunup, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, öğrencilere Yozgat’ta üniversite okumanın avantajları olduğunu dile getirdi.

Güzel, şirin ve yaşanılabilir bir şehir olan Yozgat’a ilk defa gelen öğrencilere eğitim hayatında başarılar dileyen Başkan Nurdoğan, “Necip Fazıl Kısakürek Erkek Öğrenci Yurdu’nda tüm imkanlarımızı öğrencilerimiz için seferber ediyoruz. Öğrencilerimizden gelen istek ve taleplere yurt yönetimiz kayıtsız kalmayarak yerine getirilmektedir. Ayrıca İYC olarak, eğitim merkezimizde ortaöğretim öğrencilerine yönelik Marifet Okulu, üniversite öğrencilerinin tamamına Lisans Akademi ve ilahiyat öğrencilerine yönelik ise Sahn- ı Seman programların uygulanmaktadır. Bu programlar 21 Ekim'de başlayacak” dedi.

Programa katılım sağlayan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunkaynak, öğrenciler ile sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

Yurt Müdürü Mehmet Turhan ise yurtlar hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Şuan için yurtta 90 öğrencimiz bulunmakta ve sayımız her geçen gün artmakta. Yurt kontenjanımız şuanda 120 öğrencidir. Burada çok iyi bir ortam bulunmakta, hem değişik illerimizden hem de Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye, Somali, Cibuti, Irak gibi ülkelerden öğrencilerimiz bulunmakta.”