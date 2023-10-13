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Halk arasında kemik iltihabı olarak bilinen artrit hastalığı başarılı bir tedavi ancak doğru tanı ile mümkün olduğunu ve artrite neden olan hastalıklardan romatoid artrit (RA), en sık karşılaşılan iltihaplı romatizma olduğunu söyleyen Uz. Dr. İçaçan, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı: “Artrit eklem iltihabına verilen isimdir. Eklemlerde iltihap sonucunda ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı gelişir. Zamanında teşhis edilip doğru tedavi edilmezse eklemlerde oluşan hasara bağlı olarak kalıcı sakatlıklara neden olabilir. Artrit yani eklem iltihabının süresinin uzaması özellikle de altı haftayı geçmesi, yakınmalarının istirahatle artması ya da sabahları yarım saati geçen bir tutukluk olması, beraberinde cilt bulguları, ağız kuruluğu, göz kuruluğu gibi başka organlarla ilgili bulguların da eşlik ediyor olması şikâyetlerin daha çok romatizmal bir hastalıkla ilgili olduğunu düşündürmektedir.”

“NEDENİ 150’DEN FAZLA ROMATİZMAL HASTALIK”

Artrite neden olan 150’den fazla romatizmal hastalık olduğunu ve belirtileri benzese de, hastalık seyirleri ve tedavileri farklılık gösterdiğini bu durumda ise başarılı bir tedavi ancak doğru tanı ile mümkün olduğunu söyleyen Uz. Dr. İçaçan açıklamasına şöyle devam etti: “Artrite neden olan hastalıklardan romatoid artrit (RA), en sık karşılaşılan iltihaplı romatizmadır. RA ön planda eklemleri tutar ve eklemi tutan birçok hastalıktan farklı olarak ilerleyen dönemlerde kalıcı eklem hasarına (deformite, sakatlık) yol açabilir. Hastalık eklemlerin yanında kalp, akciğer, göz ve deri gibi diğer organları da etkileyebilir. Ankilozan spondilit ise özellikle bel ve omurgayı etkileyen sinsi başlangıçlı, kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Dünyada ve ülkemizde görülme sıklıkları benzer olup, sıklığı 1/1000 ile 1/ 200 arası değişmektedir. Erkeklerde kadınlardan biraz daha sık gözükmektedir. En sık sakroiliak eklem (omurganın leğen kemiği ile yaptığı eklem) ve omurgaları etkilemektedir. Bunların dışında ayak bileği ve diz eklemleri başta olmak üzere diğer eklemlerde de tutulum olabilir. Eklem dışında vücudun diğer organ sistemlerinde de ( göz, deri, barsak, vb.) tutulum olabilmektedir.”

“BEL VE SIRT AĞRISI İLE ORTAYA ÇIKIYOR”

Ankilozan spondilit özellikle 40 yaş altı bireylerde bel ve sırt ağrısı ile ortaya çıkmakta olduğunun altını çizen İçaçan, “3 aydan uzun süreli olan hareketle azalan ve istirahat ile artan bel ağrıları, sabahları yarım saati geçen bel tutukluğu bu hastalık için tipiktir. Eğer zamanında teşhis edilip tedavi başlanmazsa kalıcı sakatlıklara ( kamburluk gibi) neden olabilmektedir. Hastaların bilmesi gereken en önemli durumlardan biri hastalığın geçici olmamasıdır ama hastalığın tedavisi mümkündür. Öncelikle önerilen egzersizler, spor (özellikle yüzme ve pilates) hastalığın tedavisinde önemli yer tutmaktadır. Sonrasında ise ilaç tedavileri uygulanır” dedi.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Yozgat Şehir Hastanesi Eğitim Birimi tarafından poliklinik girişlerinde vatandaşlara artrit hastalığı hakkında broşürlerle bilgilendirme yapıldı.