Köy ve kasaba gibi kırsal yerleşim yerlerindeki her bir okul bir ‘Köy Koleji’ olarak nitelendiren ve her birinin ‘butik okul’ görünümünde olduğunu sürekli vurgulayan Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 29 Eylül 2023 Cuma günü gittiği Sarıkaya’nın Kadılı Köyünde ‘Köyde Okuma Etkinlikleri’adlı programının 61’incisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kadılı Cumhuriyet İlkokulu ve Kadılı Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle ayrı ayrı bir araya gelen Prof. Dr. Böyükata, çocuklarla ‘Kadılı'dan da Aziz Sancar çıkabilir’ ve ‘Ben de yaparım’ başlıkları etrafında karşılıklı sohbet tadında söyleşilerde bulundu.

Çocukların ilgiyle katılım gösterdiği buluşmalarda öğrencilerden gelen sorulara da cevaplar veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Kendi eğitim ve öğretim hayatından da bahsederek, köy okulunda eğitim görmenin avantajlı yanları var. Pek çok öncü bilim insanını kırsal kesimlerde çocukluğunu ve öğrenciliğini geçirmiş olduğunu hatırlatarak onlarında Aziz Sancar gibi ve geçmişteki pek çok başarılı çalışmaya imza atmış öncü insanlar gibi ilerde farklı alanlarda sıçrama yaptıracak çalışmaları yapabileceklerini söyledi.

Çocukların eğitim öğretim faaliyetlerini olumlu yönde destekleyici, gönüllülerin desteğiyle temin edilen küçük hediyelerle öğrencilerin hevesini artıran, onları okumaya ve çalışmaya teşvik eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, erken yaşta hayal dünyasında kalıcı ve pozitif izler bırakıyor dedi.

Kırsaldaki okullarda proje tabanlı çalışmalar için çok fazla imkan bulunduğunu da hatırlatan Prof. Dr. Böyükata, bu bakımdan öğretmenlerin yapabilecekleri konusunda da düşüncelerini paylaştı.

Çocuklara farklı bir pencere açmak, içinde bulundukları, derslerde gördükleri ve karşılaştıkları durumlara değişik yönlerden bakış kazandırmak açısından kullandığı güzel yöntemleri öğretmen ve okul yöneticileri tarafından da örnek alınacak nitelikte olduğu değerlendirilen Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yürüttüğü bu çalışmaları devam ettirmesi bir beklenti haline geldi.

Etkinlik sonunda okul müdürü Uğur Bulut ve Müdür Yardımcısı Ramazan Duyar, programdan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ettiler.