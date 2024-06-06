Her yılın 6 Haziran'ı, dünyanın dört bir yanında sağlıklı yaşamın temel taşlarından birini oluşturan diyetisyenlerin günü olarak kutlanır. Türkiye'de 1986 yılından bu yana bu anlamlı gün, diyetisyenlerin insan sağlığını korumadaki önemini vurgulamak adına coşkuyla kutlanmaktadır. İşte, 6 Haziran Diyetisyenler Günü'nü kutlama mesajlarıyla dolu bir gün:

Ülkemizde diyetisyenlik mesleğinin resmi olarak doğduğu gün olan 6 Haziran, aynı zamanda Diyetisyenler Günü'nün de başlangıcıdır. Bu özel gün, 1986 yılından bu yana, diyetisyenlerin emeklerinin ve katkılarının kutlandığı anlamlı bir tarihtir.

Diyetisyenlik mesleğinin önemi, günümüzde giderek artan obezite ve fazla kiloluğun küresel bir sorun haline gelmesiyle daha da belirgin hale gelmektedir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzları, obezite ve bununla ilişkili sağlık sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Bu noktada, halkın sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, diyetisyenlerin önemi daha da artmaktadır.

Diyetisyenler, sadece akademik alanda değil, aynı zamanda yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakım merkezlerinde, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı ve özel diyet polikliniklerinde araştırmacı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici rollerde hizmet vermektedirler.

DÜNYA DİYETİSYENLER GÜNÜ'NÜ KUTLAMA MESAJLARI İSE ŞU ŞEKİLDEDİR:

"Doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması konusunda toplumu bilinçlendiren tüm diyetisyenlerimizin Diyetisyenler Gününü kutlarız."

"6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü kutlu olsun! 1986'dan bu yana kutlanan bu özel gün, diyetisyenlerin sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki değerli katkılarını hatırlatıyor."

"Dengeli beslenme ve sağlıklı bir hayat için emek veren tüm diyetisyenlerimize teşekkürler. Diyetisyenler Gününüz kutlu olsun!"

"Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılmasını sağlayan, bireyi ve toplumu bilinçlendiren, sağlığın korunması ve geliştirilmesine önemli katkısı olan Diyetisyenlerimizin 6 Haziran Diyetisyenler Günü kutlu olsun."

"Yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı öğün oluşturma, vücut ağırlığı yönetimi konularında toplumu yönlendiren diyetisyenlerimizin Diyetisyenler Günü kutlu olsun."

"Bilimin ışığında, araştıran, öğrenen, sorgulayan ve sağlıklı beslenme yolculuğunda önümüzü aydınlatan tüm Diyetisyenlerin, Diyetisyenler Günü kutlu olsun."

"Toplu beslenmenin en kritik rolünü üstlenen, sizlerin güvencesi bizlerin gurur kaynağı diyetisyenlerimizin günü kutlu olsun!"

"İnsanların sağlıklı bir şekilde beslenmelerine rehberlik eden değerli diyetisyenlerimize teşekkürler."