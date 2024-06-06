Eser Yenenler'in eşi ve Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli olan Berfu Yenenler, ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının ardından bu kez Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Ancak, Yenenler'in "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" şeklindeki ifadesi, tartışmalara sebep oldu.

Avşar'ın cevabı ise sosyal medyada geniş yankı buldu. Avşar, Yenenler'in güzellik yarışmasına katıldığını hatırlatarak, "Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" dedi. Bu esprili yanıt, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Eser Yenenler ise konuyla ilgili 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "Yetenekli bir kadınla, daha önce bu işi yapan bir adamın bir araya gelmesi. Mutluyuz da evlilik de kolay değil. Hani böyle bir spekülasyon olsun, hareket olsun diye Berfu'ya çamur atmak falan oluyor. Berfu'ya çamur atılmış oldu biraz. Ama kimse ünlü olmak için de mesaj atmaz yani! Gerçekten benim cazibemi es geçiyorlar. Orada tutamadı kendisini" şeklinde konuştu.

Bu sözlerin ardından Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda, "Güzellik yarışması beni tam ünlü edemedi. Beni sen ünlü eder misin?" diyen Yenenler'e, eşi Eser Yenenler'in esprili yanıtı "TC kimlik gönder. Hemen 2 çocuk yapabilir misin?" oldu. Bu esprili diyalog da takipçiler tarafından ilgiyle karşılandı.