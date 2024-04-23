Maliye Bakanlığı, kira geliri beyanında bulunmayan vatandaşlara yönelik bir açıklama yaptı. Bakanlık, geçmiş dönemlerde kira geliri beyan etmeyenler için pişmanlık hakkı tanıyacağını ve bu süreçte ceza uygulamayacağını duyurdu.

Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre, kira geliri elde etmesine rağmen bu geliri beyan etmeyen 362 bin konut ve 15 bin iş yeri sahibi tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu durumdaki mükelleflere 'son pişmanlık' hükümlerinden yararlanma çağrısında bulunuyor. Söz konusu hükümler, vergi dairesinin resmi yazısını beklemeden, ödenmemiş vergilerin gönüllü olarak beyan edilmesine ve ödenmesine olanak tanıyor.

Önceki yıl kira, ücret ve menkul sermaye iradı gibi gelirlerden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verirken, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın incelemeleri sonucunda beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef daha belirlendi.

Bu mükelleflerin vergi dairelerine bildirilmesi süreci başlatıldı ve kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Beyanname vermeyen mükellefler için sunulan 'son pişmanlık' fırsatı, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek ve olası yaptırımlardan kaçınmak isteyenler için önemli bir imkan olarak öne çıkıyor. Kira gelirleri ile ilgili beyanname verme sürecine dair merak edilen sorulara ise Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın rehberlik eden bilgileriyle yanıt veriliyor.

SORU 1 : HANGİ MÜKELLEFLER PİŞMANLIK HÜKMÜNDEN YARARLANABİLİYOR?

Geçtiğimiz yıl konutlarından 21 bin lira, iş yerlerinden ise 150 bin lira üzeri kira geliri sağlayan mülk sahipleri için gelir vergisi yükümlülüğü bulunmakta. Beyanname sunmayı atlayan gayrimenkul sahipleri, vergi dairesinin uyarısını beklemeden pişmanlık beyanı ile vergi borçlarını cezasız olarak ödeyebilirler.

SORU 2 : BU HÜKÜMDEN FAYDALANMAK İSTEYEN MÜKELLEFLER NASIL BAŞVURU YAPABİLECEK?

Vergi mükellefleri, pişmanlık beyanında bulunmak üzere vergi dairelerine şahsen başvuruda bulunacaklar. Ayrıca, mülk sahipleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi olan "gib.gov.tr" üzerinden Hazır Beyan Sistemi'ni kullanarak, pişmanlık seçeneğini işaretleyip beyanname verebilecekler.

SORU 3 : ZAMANINDA BEYANNAME DOLDURAN ANCAK VERGİSİNİN İLK TAKSİTİNİ ÖDEMEYEN MÜKELLEF VERGİSİNİ NE ZAMAN ÖDEMELİ?

Her yıl mart ayında beyan edilen gelir vergisi, iki eşit taksitte; biri mart diğeri temmuz aylarında ödenmektedir. Zamanında beyanname sunmasına rağmen ilk taksiti yatıramayan mükellefler, her geçen ay için %3,5 oranında gecikme zammına tabi tutulacaklar. Vergi borcunun zamanında ödenmemesi durumunda vergi dairesi tarafından icra işlemleri başlatılabilir bu nedenle borcun hızla kapatılması büyük önem arz etmektedir.

SORU 4 : KİRA GELİRİ NEDENİYLE TAHAKKUK EDEN VERGİ NASIL ÖDENECEK?

Vergiler, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr), mobil uygulamadan anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebiliyor.

SORU 5 : KİRA GELİRLERİ BEYAN EDİLİRKEN HANGİ GİDERLER DÜŞÜLEBİLİYOR?

Kira gelirleri üzerinden vergi mükellefleri için sunulan iki temel gider indirimi yöntemi bulunmaktadır: götürü gider ve gerçek gider yöntemleri. Götürü gider yöntemi mükelleflere kira gelirlerinden belirli bir istisna tutarını düşürdükten sonra, kalan miktarın %15'ini gider olarak indirme imkanı tanır.

Öte yandan gerçek gider yöntemi seçildiğinde, gayrimenkulün işletilmesiyle ilgili gerçekleşen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör gibi giderlerin yanı sıra onarım ve enerji tasarrufu harcamaları da dahil olmak üzere bir dizi gider gayrisafi kira hasılatından düşülebilir.