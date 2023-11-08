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Yüklenici firma tarafından Akdağmadeni Huzurevi dönüşüm işi tamamlanarak Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim süreci başlatıldı.

Akdağmadeni Huzurevinin tamamlanması ile birlikte Yozgat il genelinde huzurevi sayısı 4 olurken, kapasitede 240’a yükseldi.

Yapımı tamamlana huzurevi hakkında bilgi veren Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Akdağmadeni ilçesinde yüklenici firma tarafından dönüşüm işi tamamlanarak il müdürlüğümüze teslim süreci başladı. Huzurevimizin içerisinde bir ve iki kişilik oda, fizik tedavi ünitesi, hobi odası, resim atölyesi ve kütüphane bulunacak Akdağmadeni Huzurevi kabul işlemleri sonrası kısa sürede tefriş edilecek. Teftiş işlemi sonrası bakanlığımızca yapılacak personel ataması ile Akdağmadeni Huzurevi 81 ilden 60 yaş üstü bireylerin kabulüne başlayacak. İlimizde açılacak 62 kapasiteli Akdağmadeni Huzurevi ile ilimiz genelinde huzurevi sayısı dörde kapasitesi ise 240’a çıkacak. İlimiz genelinde sosyal ve ekonomik yoksunluk çekmeleri nedeniyle bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılarımız bu kuruluşumuzla zor ve meşakkatli yaşamları kolaylaşacak, huzurlu ve mutlu bir ömür sürmeleri sağlanacak” dedi.