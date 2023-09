Bem Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Mehmet Şaşmaz, İtfaiye Haftası ve İtfaiye Teşkilatının 309. kuruluş yıl dönümünü yayınladığı mesajda kutladı.

Şaşmaz “Ailelerinden ve sevenlerinden fedakârlık yaparak cansiperane görev yapan, her türlü afette, yangında Milletimizin Hizmetinde olan, İtfaiye Memurları için Bem Bir Sen olarak kurulduğumuz günden bugüne mücadele verdik, vermeye de devam diyoruz” şeklinde konuştu.

“7 GÜN 24 SAAT TEYAKKUZDA”

İtfaiye Teşkilatının özlük haklarını artırmak ve sorunlarına çözüm bulmak adına her türlü adımın atılacağını ifade eden Başkan Şaşmaz, “İtfaiye Teşkilatımız, afet, yangın, kaza başta olmak üzere nerede bir ihtiyaç varsa, 7 gün 24 saat teyakkuzda. Bir saniye bile düşünmeden yangının içerisine atılan, zor durumda olana yardım elini her daim uzatan Ateş Savaşçılarımızın, İtfaiye Haftası’nı bu vesileyle bir kez daha kutluyorum. İtfaiye Teşkilatımızın fiili hizmet süresi sorununu en kısa sürede çözmek için her türlü girişimde bulunuyoruz. ‘Yangına gidince kronometreye bas, yangın bitince kronometreyi kapat’ şeklindeki uygulamaya bir an önce son verilmeli, bu noktada üzerimize düşen her türlü gayreti gösteriyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sorunun üstesinden geleceğiz. Bütün Türkiye’deki İtfaiyeci kardeşlerimi Allah muhafaza etsin. İtfaiye Teşkilatımızın kuruluşunun 309. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)