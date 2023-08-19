Toprak Analizi desteği kapsamında ise 849 bin 800 lira olmak üzere toplam 300 milyon 778 bin liralık tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatırıldı.

Tarımsal Destekleme Ödemelerine ilişkin detaylar şu şekilde; Hayvan Hastalığı Tazminatı desteği kapsamında 123 milyon 468 bin 540 lira, Süt Analizi desteği kapsamında 86 milyon 214 bin 121 lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler desteği kapsamında 60 milyon 713 bin 671 lira, Uzman Eller desteği kapsamında 17 milyon 821 bin 825 lira, Sertifikalı Tohum desteği kapsamında 10 milyon 562 bin 938 lira, Anaç Koyun-Keçi desteği kapsamında 1 milyon 148 bin 50 lira. Haber Merkezi