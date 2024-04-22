Ankara Bilim Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden toplam 9 akademisyen alınacak.

Ankara Bilim Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi, farklı akademik birimlerine toplamda 9 akademisyen alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımların dağılımı şu şekilde olacak:

Ankara Bilim Üniversitesi:

1 profesör,

2 doçent ve

3 öğretim görevlisi.

Başvurular, 6 Mayıs'a kadar Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

Bahçeşehir Üniversitesi:

1 profesör.

Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü'nde istihdam edilmek üzere 1 profesör alacak. Başvurular, 6 Mayıs'a kadar Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen veya kurye yoluyla yapılacak.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi:

2 öğretim görevlisi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü'ne 2 öğretim görevlisi alacak. Başvurular, 7 Mayıs'a kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'ne şahsen ve posta yoluyla yapılacak.

Bu alımlar için başvuruların ilgili tarihlerde tamamlanması gerekmektedir.