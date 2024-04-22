Temmuz döneminde emekli aylıkları ve memur maaşlarına yapılacak olan zamlar merakla bekleniyordu. Sonunda, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği anket sonuçları açıklandı ve 6 aylık enflasyon beklentisi netleşti. Ocak dönemine kıyasla, Temmuz döneminde 3 önemli düzenleme yapılacak.

Ocak döneminde belirlenen emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı rakamları, Temmuz döneminde yeniden gözden geçirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamları, Temmuz zammının belirlenmesinde kritik rol oynayacak.

6 aylık enflasyon oranının belirlenmesinin ardından emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı netlik kazanacak. Temmuz ayında yapılacak olan 3 düzenleme, milyonlarca kişinin gelirini artıracak.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde belirlenirken, son dönemde bu rakamlara ek olarak refah payı da veriliyor. Memur ve memur emeklileri ise yılda 2 kez zam alıyor. Ocak 2024'te uygulanan toplu sözleşme zammının üzerine, Temmuz döneminde yeni toplu sözleşme zammı eklenerek memur zammı hesaplanacak.

6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emekliler için refah payı masada olacak. Ancak refah payı ve en düşük emekli maaşı için Meclis düzenlemesi gerekecek.

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon beklentileri doğrultusunda hesaplamalara göre, Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 500 TL'yi aşacak. Ortalama memur maaşı ise yaklaşık olarak 45 bin TL olacak.

Temmuz döneminde yapılacak olan zamlar, milyonlarca emekli ve memur için önemli bir gelir artışı sağlayacak.