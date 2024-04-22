Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat'ın Turhal ilçesinde bugün meydana gelen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bugün saat 15.03’te 4.1 büyüklüğünde sarsıntının yaşandığı bölgede, Yozgat da etkilenmişti.

Deprem sonrası halkın endişesi üzerine Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün değerlendirmesi merakla bekleniyordu.

Turhal ilçesindeki Üçyol köyünde meydana gelen depremin ardından çatlaklar oluştuğu bildirildi. Vatandaşlar, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamasına rağmen sokakları terk ederek parklara ve açık alanlara sığındılar. Olayın ardından Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarıyla dikkatler bu yöne çevrildi.

Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Arkadaşlar, Tokat'ın Üçyol-Turhal bölgesinde Almus Fay zonu veya yakınlarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu fay, Kuzeybatı-doğu yönünde Anadolu levhası içerisine uzanıyor. Sarsıntının Yozgat, Sorgun, Sungurlu ve Kırıkkale gibi çevre bölgelerde hissedilebileceğini belirtmek isterim. Geçmiş olsun."

Prof. Dr. Naci Görür'ün bu açıklamaları, bölgedeki deprem riskinin ve Almus Fayı'nın potansiyel tehditlerinin önemini vurguluyor. Konuyla ilgili yetkililer, halkı uyanık olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyor.