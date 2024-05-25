Yozgat’ta hafta sonu havanın nasıl olacağı hafta sonu planı yapacak vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Peki Yozgat’ta hafta sonu hava nasıl olacak detaylar haberimizde:

Ülkemizde etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak yağışlar, önümüzdeki 3-4 gün boyunca devam edecek.

Marmara Bölgesi'nde hafif yağmur görülmesi beklenirken, diğer bölgelerde sağanak yağışlar salı gününe kadar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Sağanak yağışlar cumartesi Sivas, Yozgat ve Niğde'de etkili olacak. Pazar günü ise Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Dikkatli olunmalı.

Yozgat: 19 derece

Konya: 23 derece

Sivas: 20 derece

Eskişehir: 21 derece

Yozgat'ta bugün havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yozgat’ta en düşük hava sıcaklığı 9 derece iken en yüksek hava sıcaklığının 19 derece olması bekleniyor.