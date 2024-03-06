Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel çapta "El Nino" uyarısında bulundu. Üç ay boyunca süreceği ön görülen El Nino'nun tarihleri açıklandı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel çapta "El Nino" konusunda uyarılarda bulundu ve üç aylık sürecin tarihlerini açıkladı.

WMO, yeni El Nino hava olayı raporunu paylaştı ve 2023-2024 döneminde El Nino'nun zirveye ulaştığını ve şu anda zayıfladığını belirtti. Ancak, gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye devam ederek sıcaklıkları artırması öngörülüyor.

Mart, nisan ve mayıs aylarında tüm bölgelerde normalin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino'nun etkisiyle 2023 yılında rekor sıcaklıkların kaydedildiğini ve şu ana kadar kaydedilen en sıcak yıl olduğunu vurguladı.

Saulo, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir aylık sıcaklık rekoru kırıldığı tespit edildi. El Nino, rekor sıcaklıklara katkı sağladı ancak ısıyı hapseden sera gazları, tartışmasız şekilde bunun esas sorumlusudur" ifadelerini kullandı. Ekvatoral Pasifik'teki okyanus yüzeyi sıcaklıklarının El Nino'nun etkisini açıkça yansıttığını belirten Saulo, dünyanın diğer bölgelerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının son 10 aydır sürekli ve alışılmadık derecede arttığını açıkladı.