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İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 26 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda, toplamda 430 personel vatandaşlara hizmet veriyor.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 01-07 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası hakkında basın açıklamasında bulunan İl Müdürü Dr. Şahin, haftanın önemine dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 26 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda, toplamda 430 personel ile hizmet verdiklerini belirten Şahin, Yozgat’ta istasyon ve ambulans başına düşen nüfus oranı, vakalara ulaşım süresinin Türkiye ortalamalarının üzerinde olduğunu söyledi.

“26 BİN 993 ACİL VAKAYA MÜDAHALE EDİLDİ”

Yozgat’ta nitelikli ambulans olarak 1 adet yoğun bakım obez ambulansı, 2 adet kar paletli ambulans, 3 adet UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) aracı, 1 UMKE acil müdahale aracının bulduğunu ifade eden Dr. Şahin, “İl Ambulans Servisi Başhekimliğimizin 2023 yılı ilk 11 aylık verilerine göre; ilimiz sınırları içerisinde toplamda 26 bin 993 acil vakaya müdahale edilmiştir. 112 Çağrı Merkezine yapılan asılsız çağrılar, arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi, trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi gibi nedenlerle maalesef ambulansların vakalara ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmalarını 112’yi gereksiz meşgul etmemelerini özellikle rica ediyoruz. Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla bir kez daha vurgulamak isterim ki acil durumlarda saniyeler çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambası yanarken görüldüğünde yol verilmesi hayati önem taşımaktadır. Trafikte ilerleyen ambulansa yol verme konusunda özen gösterilmemesi, zamanla yarışan 112 acil müdahale ekibinin hayati tehlikesi olan hastayı zamanında tedavi merkezine yetiştirmesine engel olmaktadır. 112 acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi ve trafikte ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ‘Yaşama Yol Ver’ projesi ilimizde de sürdürülmektedir. Bu kapsamda; her türlü zor şartlarda bile görevini fedakarca ve başarıyla yerine getiren acil sağlık hizmetleri çalışanlarımızın insanımıza vermiş oldukları bu kutsal hizmet her türlü takdirin üzerindedir. Çalışan arkadaşlarımızın Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı kutlar, kazasız belasız sağlıklı görevler dilerim” dedi.