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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca vatandaş asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında beklenen artış haberini merakla beklerken, Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam geleceği konusunda tarih verdi. İşte detaylar...

Türkiye genelindeki ekmek fiyatlarına dair önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, asgari ücretin belirlenmesi ve genel maliyet artışlarından kaynaklanan zorluklar nedeniyle ekmeğe zam yapılacağını açıkladı.

Balcı, yaptığı açıklamada, maliyetlerin arttığını, un fiyatlarının yükseldiğini ve asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret farkının ortaya çıkacağını belirtti. Asgari ücretteki artış oranının, çalışanlara verilen ücreti doğrudan etkileyeceğini ifade eden Balcı, un fiyatlarındaki sürekli yükselişin ise ciddi bir maliyet artışına neden olduğunu vurguladı.

OCAK AYINDA EKMEK FİYATLARI ARTABİLİR!

Halk TV'ye konuşan Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı, ekmeğe yapılacak zam için tarih vererek, "Maliyetler yükseliyor, un fiyatları yükseliyor, asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret farkı söz konusu olacak. Asgari ücrette ne kadar artış olursa, çalışana verilen ücret o oranda artacak. Asgari ücretteki farktan un fiyatının sürekli artış göstermesi, maliyet artışı ciddi bir sorun oluşturacak. Ocak ayında ekmek fiyatlarında artış olabilir." şeklinde konuştu.