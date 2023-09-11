Hizmet İş Sendikası ile Yerköy Belediyesi arasında 205 sendika üyesini kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yerköy belediye başkanlığında yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şube Denetim Kurulu Üyesi Ergin Bolat, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan, işyeri sendika temsilcileri ve sendika üyesi işçiler katıldı.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız yaptığı açıklamada, “Yerköy Belediye Başkanımız bir ilke daha imza atarak, pandemi döneminde kimse dışarı çıkamazken maske toplayan, araç arkasında soğuk sıcak demeden gece gündüz çalışan, saha çalışanlarına duyarsız kalmayacağını belirtmiş ve saha çalışanlarına heray maaşla ödenmek üzere net 1000 TL temizlik ve koku yardımı adı altında bir zam yapmıştır. Kıymetli belediye başkanımız biz bir aileyiz, çalışanlarımızda bu ailenin bir ferdi, çalışanlarımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, bundan sonrada ezdirmeyeceğiz. Belediyenin imkânları doğrultusunda gereken neyse günümüz şartlarına göre ek protokol yapacağının sözünü vermiştir. İşçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan, emekçi kardeşlerimiz enflasyona ezdirmeyen Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz ve Cemil Kaplan'a, şirket müdürlerine, işyeri sendika temsilcilerimize, sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan Toplu-İş Sözleşmesi, sendikamıza, Yerköy belediyesine ve tüm çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)