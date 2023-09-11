İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanan Kars kadrosunda görevli Polis Memuru Yusuf Akyürek’e ziyaret gerçekleştirdi.

Müdür Tecimer, Polis Memuru Yusuf Akyürek'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Emniyet Müdürü Recep Tecimer, güvenlik güçlerinin fedakârca görevlerini yerine getirdiği her an yanlarında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Ziyaret sonrasında konuşan Polis Memuru Yusuf Akyürek ve ailesi ise ziyaret dolayısıyla Tecimer’e teşekkürlerini ilettiler.

Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürümüz Sayın Recep Tecimer, 30 Ağustos 2023 günü Kars ili Sarıkamış ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanan Kars kadrosunda görevli Polis Memuru Yusuf Akyürek'i, Yozgat’taki baba evinde ziyaret ederek acil şifalar diledi” ifadelerine yer verildi. (Melike Aslı Arslan)