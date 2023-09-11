İl Özel İdaresi yetkilileri, köy yollarının sıcak asfalt ile ulaşım kalitesinin arttırıldığını söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Asfaltlama çalışmaları sonucunda yollarımızın kalitesi ve standardı arttırılıyor. Altyapı yatırımlarında ve yürütülen diğer tüm çalışmalarda kamu yararı, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, hizmetin gereği, vatandaş odaklı hizmet anlayışı İdaremizce daima ön planda tutuluyor. İdaremiz, ilimizin sorunlarının çözülmesine yönelik önemli yatırımlar gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu. (Alpaslan Demir)