Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarındaki değişimlerin, bazı insanlarda anlamsız halsizlik, kas ağrıları, baş ağrıları gibi şikayetlere yol açtığını söyleyen uzmanlar, mevsimsel geçişlerin bedeni ve ruhu etkileyebileceğini ifade ediyorlar. Özellikle kronik hastalıkları bulunan veya 65 yaş üstü kişilerin sonbaharda grip aşılarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini vurguluyorlar.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, vücuttaki kronik ağrıların depresyonu artırabileceği ve depresyon yaşayan kişilerde ağrıların daha yoğun olduğu tespit edildi. Ayrıca, kötü ruh sağlığının zaman içinde bağışıklık sistemini olumsuz etkilediği ve fiziksel rahatsızlıklara karşı savunmasız hale getirdiği belirtiliyor.

Uzmanlar, ruhsal bozuklukların fiziksel sağlığı etkileyebileceğini ve bu etkileşimin bir döngü halinde olduğunu söylüyorlar. Ancak doğru tutumlar ve uygun tedavilerle bu döngünün kırılabileceğini ifade ediyorlar. Düzenli egzersiz, duyguları ifade etme, sağlıklı beslenme ve olumlu aktivitelerin ruh ve beden sağlığına katkı sağlayabileceğini belirtiyorlar.

Ruh ve beden sağlığının birbirine bağlı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, bütünsel bir yaklaşımın bu konuda önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, insanların kendilerine iyi gelecek aktivitelere yönelmelerini öneriyorlar. Bu şekilde, fiziksel ve ruhsal sağlık arasındaki dengeyi korumanın mümkün olduğunu belirtiyorlar. (Haber Merkezi)