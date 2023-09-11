İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Toprak Mahsulleri Ofisinin “Tek buğday tanesine kadar alım yapacağız” sözünün gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Toprak Mahsulleri Ofislerinin lafta değil gerçekte çiftçiden ürünlerini son ana kadar alması gerektiğini belirtenBaşkan Aydoğmuş, “AKP iktidarı çiftçiyi adam yerine koymuyor. Yozgat TMO çiftçiyi mağdur etmeye devam ediyor. AKP ve Cumhur İttifakı partileri Türk çiftçisini çaresizliğe mahkûm etmekte ısrar ediyor, Yozgatlı çiftçi gerek tüccara gerekse TMO ofislerine 1 kilo buğdayını 1 ekmek fiyatına satamadığı gibi TMO çiftçinin yüzüne bakmıyor. Randevu sistemi açık değil. Sürekli kapalı. Çiftçi günlerce uğraşıyor, randevu alamıyor. Çiftçi ne yapacağını bilmiyor. TMO, kapısına gelen çiftçiden ürünü almayınca çiftçi çaresiz bir şekilde tüccara mahkûm oluyor. Tüccarda ‘4 liraya alırım’ diyor. Çiftçi çaresiz bir şekille ürünü vermek zorunda kalıyor, çünkü çiftçi ürünü ekerken borçlandı ve borcunu ödemek zorunda. Sesini duyuracak bir makam bulamıyor” dedi.

“ÇİFTÇİYİ ADAM YERİNE KOYMUYORSUNUZ”

İktidar milletvekillerine ve TMO Yozgat İl Müdürüne seslenen Aydoğmuş, “Buradan; ‘Konuyu takip ediyorum’ diyen, ‘Çiftçinin elinde ürün kalmayana kadar alım yapacağız’ diyen, Yozgat’tan yüzde 70’den fazla oy almış İktidar milletvekillerine ve TMO Yozgat İl Müdürüne sesleniyorum. Lafla peynir gemisi yürümüyor kardeşim. Çiftçiye hizmet etmek istiyorsanız, bir zahmet, makamınızdan kalkıp TMO Ofislerini gezmenizi tavsiye diyorum. Çiftçinin durumunu yerinde inceleyin. Tarım Bakanınıza ve hükümet yetkililerine her şey norma gibi anlatmayın, ‘Tonlarca buğday aldık’ diyerek sanki her şey normalmiş gibi algı oluşturmayın. Hiçbir şey normal değil, gidin ofislerin önünde gerçekleri görün. Bin bir türlü bahanelerle çiftçiden ürünü almıyorsunuz. Çiftçiyi hor görüyor, çiftçiyi adam yerine koymuyorsunuz. Bakın sabah gazete bayiinden Yozgat gazetelerini almaya gittiğimde gazete bayii veryansın ediyor. Adamın elinde ürünü kalmış ofis olmamış. Çiftçi mağdur oluyor, ‘Konuyu gündeme getirin’ diyor. Siz ise ‘Mahsul alımı 850 bin ton oldu, hiç bir sorun yok, tek buğday tanesi kalıncaya kadar alacağız’ diye meclis koltuğundan kalkmadan hamaset yapıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİYE SAHİP ÇIKMAK İKTİDARIN ASLİ GÖREVİDİR”

Aydoğmuş açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Geçen yıl çiftçiye ‘Dağı taşı ekin’ dediniz, çiftçi ekti ama ürünü elinde kaldı. ‘En iyi buğdayı 8.25 liraya alırım’ diyorsunuz fakat ürünü almamak için bin bir türlü bahaneler uydurup ‘Ürün kalitesiz, ürün verimsiz’ diye çiftçiyi 4 liraya, 5 liraya tüccara mahkûm ediyorsunuz, sonra tüccar aynı ürünü getirip size veriyor.

Sayın iktidar elinizi vicdanınıza koyun. 1 kilo buğday 4 lira, 5 lira hadi 8 lira olsun. Hadi 9 lira olsun diyelim peki ekmeğin 6.5 lira olduğu şu ortamda sizler iktidar mensupları bu fiyatları vicdanınıza nasıl kabul ettiriyorsunuz. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor. Bakın; çiftçinin borcu var, ‘Bu borçları nasıl ödeyeceğim’ diye kara kara düşünüyor. Artık kendinize gelin.

Yozgatlı çiftçiyi mağdur etmeyin. Bu devlet, bu vatan kimsenin babasının malı değil. Bu devlet ve bu vatan milletin malıdır. Çiftçiye sahip çıkmak iktidarın asli görevidir. Bu görevi 20 yıldır yerine getirmediniz, bugün bari yerine getirin.” (Haber Merkezi)