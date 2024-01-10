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SORGED tarafından yaklaşık beş yıl önce başlatılan ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günleri devam ediyor.

Kitap okuma etkinliği ile gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Kitap okumayı sürdürülebilir hale getirmek ve sürekli kitap okumayı alışkanlık haline getirmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Günümüzde teknolojinin hayatımıza girmesi ile artık gençler çok fazla okumuyor ve zamanının büyük bölümünü sosyal ağlar üzerinde geçiriyor. Bir nebzede olsa sosyal ağlardan uzaklaşıp haftanın belirli günlerinde kitap okumaya devam edeceğiz. Gençlerimizi düzenlemiş olduğumuz kitap okumaya davet ediyoruz” dedi.

Düzenlenen ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ etkinliği ile gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Uğuz, “Gençlerimizi sosyal ağlardan uzaklaşıp haftanın belirli günlerinde kitap okumaya devam ediyoruz. Ayrıca, 2024 yılı içerisinde en çok kitabı okuyan gençlerimize sürpriz hediyelerimiz olacak. 13 Ocak Cumartesi düzenleyeceğimiz okuma etiğimizde saat 13.00-14.00 arası kitap okuma, saat 14.00-16.00 arabaşı ikramı şeklinde olacak. Yozgat'tan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır. Kitap ve çay için hep zaman vardır. Kendine zaman ayır ve bize katıl” şeklinde konuştu.