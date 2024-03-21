Askeri öğrenci olma hedefiyle sınava giren adaylar, sonuç duyurusunu ÖSYM üzerinden takip edebilirler. İşte MSÜ sınav sonuçlarını sorgulamanın detayları ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranı:

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2024 MSÜ sınav sonuçları, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almayı hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyor. Sonuçları öğrenmek için adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirler. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bu adrese giriş yaparak sonuçları öğrenebilirler.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN ADIMLAR

Öncelikle, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

Açılan sayfada, "Sonuçlarım" bölümünü bulun ve tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfada, T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girdikten sonra "Giriş" düğmesine tıklayın.

Giriş yaptıktan sonra, sınav sonuçlarınızı görüntüleyebileceğiniz bir ekranla karşılaşacaksınız.

ÖSYM MOBİL UYGULAMASI İLE SORGULAMA

Adaylar ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamalarını da kullanarak sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Mobil uygulamalar aracılığıyla da aynı şekilde T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlanabilir.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MSÜ sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinden itibaren saat 10.00'dan sonra erişim mümkün olacak. Adaylar, belirtilen tarihten itibaren sonuçları kontrol edebilirler.