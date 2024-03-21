Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında bir araya geliyor. Yılın üçüncü faiz kararı, saat 14.00'te açıklanacak.

Gözler, bu önemli faiz kararına çevrildi. Yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamayı büyük bir dikkatle bekliyor.

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde toplanacak ve saat 14.00'te yılın ikinci faiz kararı duyurulacak.

Geçen ayki PPK toplantısında faiz oranı yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu. Bu karar, finansal piyasalarda önemli bir etki yaratmıştı.

TCMB'nin mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizi için cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45 olarak belirlendi. 3 ay sonrası için ise bu oran yüzde 46,85'e yükseldi. 12 ay sonrası için ise politika faizi beklentisi yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla artış beklentisi yüzde 3,3'te sabit kalırken, gelecek yıl için de yüzde 3,8'de sabit kaldı.