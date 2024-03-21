Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturası desteği alan vatandaşlar için önemli bir karar aldı. Bu karar, elektrik aboneliği sürecinde güvence bedelinin artık alınmayacağını belirtiyor.

EPDK'nın aldığı kararla birlikte, 3.7 milyon aile elektrik aboneliği için güvence bedeli ödemek zorunda kalmayacak. Bu adım, elektrik faturası desteği alan vatandaşlara önemli bir destek sağlayacak.

Yapılan düzenleme, elektrik aboneliği sürecinde bin 634 liraya kadar avantaj sağlayacak. Bu destek kararı, vatandaşların elektrik aboneliği sürecindeki mali yükünü hafifletecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.