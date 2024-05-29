Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları 23 Mayıs itibarıyla erişime açıldı. Sonuç duyurusu ardından gözler EKPSS tercih tarihleri ve taban puanlarına çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihleri almaya başlayacak.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan http://www.osym.gov.tr üzerinden paylaşılacak. 2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

TABAN PUANLAR AÇIKLANMIŞTI

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklanmıştı. Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.