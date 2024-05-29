74 yaşındaki moda tasarımcısı kadın genç görüntüsüyle kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar…

74 yaşındaki moda ikonu Vera Wang, genç ve enerjik görüntüsüyle sosyal medyanın dikkatini çekti. Wang'ın Instagram'da paylaştığı havuz kenarında çekilmiş fotoğrafları, kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yaşına rağmen Wang'ın genç ve bakımlı görünümü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

900 bini aşkın takipçisiyle Wang, 74 yaşındaki bir kadına göre oldukça genç ve enerjik bir görüntü sergiliyor. Takipçileri, Wang'ın fotoğraflarını görünce "Zamanı durdurmuş" gibi hayranlık dolu yorumlar yaparak şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Wang, geçmişte verdiği bir röportajda yaşlanma karşıtı sırlarını paylaşmıştı. Moda dünyasında uzun yıllardır çalışan Wang, "Her gün dünyanın en güzel kadınlarıyla çalışmak bana ilham veriyor. Bu, yaşlanmayla başa çıkmanın üretken bir yolu olabilir" diyerek genç görünümünün sırlarını açıklamıştı.

Beslenme alışkanlıklarına dair konuşan Wang, "Her gün fast food yerim. Krema dolgulu, şeker kaplı çörekleri severim. Bence çalışmak insanı genç ve heyecanlı tutuyor. Çok uzun saatler çalışıyorum, iki kız çocuğu büyüttüm. Bence meşgul olmak sağlık için en iyi panzehirdir" şeklinde konuştu. Wang'ın genç ve dinamik görünümü, yaşına meydan okuyarak modaya ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekiyor.