Türkiye’den 47 üniversitenin yer aldığı Times HigherEducation Genç Üniversite Sıralamasında Bozok Üniversitesi 501+ aralığında ülkemizden 27 üniversiteyle birlikte listede yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Times HigherEducation Genç Üniversite Sıralaması (The Times HigherEducationYoungUniversityRankings), 2012 yılından itibaren 50 yaşında veya daha genç olan dünyanın en iyi üniversiteleri dikkatle ayarlanmış 13 performans göstergesi kullanarak sıralamaktadır. Bu kapsamda üniversiteler, mevcut en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için tüm temel misyonları (öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm) üzerinden değerlendirilmektedir. Üniversitelerin performans göstergeleri; Öğretim (Öğrenme ortamları), Araştırma, Alıntılar/Atıflar (Araştırma Etkisi), Uluslararası görünüm (personel, öğrenciler, araştırma) ve Endüstri Gelirleri olmak üzere beş kategoride sınıflandırıldı.

2012 yılından itibaren yapılan Times Higher Education Genç Üniversite Sıralamasında Dünyadan 605 üniversite sıralamaya girmeye hak kazandı.

305 üniversite ise raportör olarak listede yer aldı. Ülkemizden 47 üniversitenin listede yer aldığı Times HigherEducation Genç Üniversite Sıralamasında 19 üniversite ise raportör olmayı başardı. Türkiye’den; =55 aralığında 1 üniversite, =89 aralığında 1 üniversite, 101-150 aralığında 1 üniversite, 151-200 aralığında 1 üniversite, 201-250 aralığında 1 üniversite, 251-300 aralığında 3 üniversite, 301-350 aralığında 1 üniversite, 351-400 aralığında 3 üniversite, 401-500 aralığında 8 üniversite ve 501+ aralığında 27 üniversite yer aldı.

Bozok Üniversitesinin de yer aldığı 501+ aralığında; Acıbadem, Akdeniz, Aksaray, Başkent, Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Uludağ, Manisa Celal Bayar, Çukurova, Dicle, Kütahya Dumlupınar, Erzincan Binali Yıldırım, Eskişehir Osmangazi, Gaziantep, İnönü, İstanbul Medipol, İzmir İleri teknoloji Enstitüsü, Kırıkkale, Kocaeli, Ondokuz Mayıs, Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet, Süleyman Demirel, Tokat Gaziosmanpaşa, Uşak Yeditepe ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversiteleri yer aldı.

Bozok Üniversitesinin Times HigherEducation Genç Üniversite Sıralaması (The Times HigherEducationYoungUniversityRankings)’na önemli bir başarı yakalaması nedeniyle bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ülkemizin en dinamik ve genç üniversiteleri arasında yer alan Üniversitemizin başarısını dünya ölçeğinde de kanıtladığını ve başarıların artarak devam edeceğini belirtti.

Rektör Karadağ, “Uluslararası değerlendirme kuruluşu The Times HigherEducationYoungUniversityRankings 2023 sıralamalarında üniversitemiz yine önemli bir başarıya imza atarak ülkemizden 47 üniversite arasına girmeyi başarmıştır. Yayınlanan sıralamalarda üniversitemiz 501-600 aralığında 27 üniversite ile sıralamada yer aldı. Beş kategoride değerlendirmeye tabi tutulan üniversitemiz, kararlılıkla yürüttüğümüz marka üniversite hedeflerinde büyük bir başarı elde etmiştir. Üniversitemizin yakaladığı bu büyük başarıda gayret sarf eden tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan