Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, yüzde 70 hibeli çadır ağıllar için şu ana kadar, 100’ün üzerinde başvuru yapıldığını belirtti.

Çadır ağılların kurulacağı yerin Sorgun’ a bağlı köylerden herhangi birinde bulunması gerektiğini vurgulayan Canbolat “Çadır ağıl talebinde bulunan vatandaşımızın kurulum yerinin tapusunun üzerine veya kira sözleşmesi olması gerekir.

Kurulum yapılacak arazinin 8 x 30 metre ebatlarında, uygun boşlukta ve düzlükte olması şayet yeri düz değilse arazi sahibinin araziyi düzelttirmesi lazımdır.

İsteklilerin aktif olarak maaşlı bir işte çalışmaması da aranılan şartlardan birisidir. Dağıtılacak çadır ağıllar yüzde 70 hibeli olup, tahmini katılımcı payı 50 bin lira ile 55 bin lira arasında değişmektedir. Bu şartları yerine getiren 100 den fazla vatandaşımız oldu. Başvurular değerlendirilmeye alınıp, başvuru sonucunda hak kazanan çiftçilere form üzerinden verdikleri telefon numarasına SMS ile bilgi verilecektir” dedi. Haber Merkezi