Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “TEMA Vakfı olarak 30 yılı aşkın süredir başta toprak olmak üzere ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması amacıyla çalışıyoruz. Yeni faaliyet yılımızda tüm bu çalışmalarımızı sürdürürken, 81 ilde gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma, eğitim, farkındalık, savunuculuk, örgütlenme ve gönüllülük çalışmalarında seni de aramızda görmek istiyoruz. Etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve aktif gönüllümüz olmak için vatandaşlarımız https://www.tema.org.tr/ internet adresinden detaylı bilgi alabilirler” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)