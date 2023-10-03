1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Nejdet Özcan, İl Müftüsü Ali Gülden’i makamında ziyaret ederek Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

Müftülük makamında gerçekleşen ziyarete İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan ve Müftü Ali Gülden bir süre sohbet etti.

İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan günün anısına Müftü Gülden’e hediye takdiminde bulundu.

Nazik ziyaretleri sebebiyle Müftü Ali Gülden, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nejdet Özcan'a teşekkür etti.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASINI TEBRİK ETTİLER

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Yozgat Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Handan Çalkar beraberindeki yönetim ekibi ve Engelli Dernek Başkanı ile birlikte İl Müftüsü Ali Gülden’e ziyarette bulundular.

Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette Kurum Müdiresi Handan Çalkar, Müdür Yardımcısı Muteber Mahir, El Sanatları Öğretmeni Şengül Hanımefendi, İl Müftüsü Ali Gülden ve tüm Din Görevlilerinin haftasını kutlayıp Müftü Gülden’e tablo hediye ettiler.

Gülden hafta vesilesiyle yaptıkları bu nazik ziyaret için, misafirlerine teşekkür etti. (Yasin Nazım Kayhan)