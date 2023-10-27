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Akgül; “Bittiler, zapt oldular, yok oldular, yıkıldılar denilen bir anda aziz milletimiz yeni bir diriliş muştusuyla adeta küllerinden yeniden doğarak, her türlü zorluk ve sıkıntılara rağmen Kurtuluş mücadelesini canı pahasına vermiş ve bu kutlu zafer sonrası 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etmiştir. Aradan geçen 100 yıllık süre zarfında Cumhuriyetimizin hedeflediği doğrultuda Türkiye yoluna emin adımlarla ilerlemekte ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda yol yürümeye devam etmektedir. İnşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı dünyada Türkiye Yüzyılı olarak anılacaktır” dedi.

"CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN"

Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümünde milletimizle, ideallerimize emin adımlarla yürümenin ve geleceğe güvenle bakmanın mutluluğunu birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz diyen Akgül, “Tarihin hiçbir döneminde esarete boyun eğmeyen Türk milleti, istiklal ve istikbaline göz diken işgalcilere karşı verdiği Kurtuluş Savaşını benzersiz bir zaferle neticelendirmiş, büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyetini kurmuş, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesiyle muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedef edinmiştir. Bu hedefe giden kalkınma yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş olan ülkemiz, bugün dünyanın söz sahibi, saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu güven ve istikrar ortamını bozarak, milletimizin birliğine ve beraberliğine kastetmeye çalışan, içte ve dışta ki şer odakları bilmelidir ki, bunu başaramayacaklar. Milletimiz Cumhuriyetine, demokrasisine ve ülkesine dün olduğu gibi bugün ve yarın da sıkı sıkıya bağlı kalacaktır. Ülkemiz, gelişmiş demokrasisi, büyüyen ekonomisi ve kararlı duruşuyla dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam etmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak, ecdadımızdan aldığımız Cumhuriyet mirasını, gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim etmek için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)