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Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Cumhuriyetimizin 100.Yılı etkinlikleri kapsamında meyve fidanlarını toprakla buluşturduk” dedi.

Aksoy yaptığı açıklamada, “Ağaçlarımızın bir kısmına ise özel öğrencilerimizin isimlerini verdik. Cumhuriyetimizin gelecek yüz yıllarına şahitlik etmesi için bu etkinliği hazırlayan Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi okul idaresine ve öğretmenlere, etkinliğe katılan Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal’ a, okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)