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TÜİK'ün sonuçlarına göre, Amasya ilinde ikincil nüfus grubunda Samsun kökenli vatandaşlar öne çıkmaktadır. Samsunlu vatandaşlar, Amasya'daki ikincil nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadır.



Samsun ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Ordulular oluştururken, Ordu ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubu Samsunlular tarafından temsil edilmektedir. Çorum ilinde ise ikincil nüfusun büyük bir kısmını Amasyalılar oluşturmaktadır.

Kayseri'de ise ikincil nüfusun büyük bir bölümünü Sivaslılar temsil etmektedir. Giresun ilinde ise ikincil grup olarak Trabzonlular öne çıkmaktadır.



Ancak, büyük metropollerde ikincil nüfus profili oldukça karmaşık bir yapı sergilemektedir. Örneğin, Antalya'da en büyük ikincil nüfus grubunu Konyalılar oluştururken, Başkent Ankara'da en fazla Çorumlu nüfus görülmektedir. Bursa'da en büyük ikincil nüfus grubu Karslılardan oluşurken, İstanbul'da ise en büyük ikincil nüfus Sivaslılar tarafından temsil edilmektedir. İzmir'de en büyük ikincil nüfus grubunu Manisalılar oluştururken, Kocaeli'nde Erzurumlular, Adana ve Mersin'de Şanlıurfalılar, Hatay ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Adanalılar temsil etmektedir. (Haber Merkezi)