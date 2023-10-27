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Çankırı'da yaşayan ikincil nüfus grubu genellikle Ankaralılardan oluşmaktadır. Ankaralıların, Çankırı'daki ikincil nüfusun büyük bir bölümünü oluşturduğu görülmektedir.

Samsun'da ise en büyük ikincil nüfus grubunu Ordulular oluşturmaktadır. Ordu ve Amasya illerinde ise en büyük ikincil nüfus Samsunlular tarafından temsil edilmektedir. Ayrıca, Çorum ilinde ikincil nüfusun büyük bir kısmını Amasyalılar oluşturmaktadır.

Kayseri'de ikincil nüfusu oluşturanların büyük bir bölümü Sivaslılardan oluşmaktadır. Giresun ilinde ise ikincil grup olarak Trabzonlular öne çıkmaktadır.

Ancak, büyük metropollerdeki ikincil nüfus grupları daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Örneğin, Antalya'da en büyük ikincil nüfus grubunu Konyalılar oluştururken, Başkent Ankara'da en çok Çorumlular yaşamaktadır. Bursa'da en büyük ikincil nüfus Karslılardan oluşurken, İstanbul'da en büyük ikincil nüfus Sivaslılar tarafından temsil edilmektedir. İzmir'de en büyük ikincil nüfus grubunu Manisalılar oluştururken, Kocaeli'nde Erzurumlular, Adana ve Mersin'de Şanlıurfalılar, Hatay ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Adanalılar temsil etmektedir. (Haber Merkezi)