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Ekim ayının başından itibaren emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son rakamına göre Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yapılıyor. Bu süreç, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ay da devam ediyor. Ancak, ekim ayının sonlarına yaklaştıkça kasım ayında yapılacak olan emekli ikramiyesi ödemeleri merak konusu haline geldi.

EMEKLİLERE BİR DEFAYA MAHSUS 5000 TL İKRAMİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu önemli bir gelişme, milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla, emeklilere bir defaya mahsus olarak 5000 TL tutarında ikramiye ödemesi yapılacağını belirtti. Bu müjde, emekliler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERE DESTEK DEVAM EDECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz hariç olmak üzere tüm emeklilere 5 bin lira ödeme verilmesini öngören yasa maddesi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Kasım ayına yaklaşırken, emekli ikramiyesi ödemelerinin hangi tarihte gerçekleşeceği merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yakın bir zamanda ödeme takvimi hakkında resmi açıklamada bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin kasım ayının ilk yarısında yapılacağını belirtmişti. Bu nedenle, kasım ayının ilk haftalarında emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılması beklenmektedir.

Ödeme takvimi ve ayrıntılar, bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Emekliler, bu önemli ikramiye ödemesini sabırsızlıkla beklerken, kendilerine sunulan desteği memnuniyetle karşılıyorlar. (Haber Merkezi)