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"Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz." Atatürk, bu cümlenin ardından 29 Ekim günü Cumhuriyetin ilan edilmesini sağladı. Bu tarihi açıklama, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." ilkesi ile özdeşleşti.

"Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." Bu temel ilke, Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim anlayışını belirledi ve demokrasiyi taçlandırdı.

"Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır." Atatürk, eğitim sistemi aracılığıyla cumhuriyet değerlerinin yeni nesillere aktarılmasını vurguluyor.

"Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister." Cumhuriyet, özgür düşünen, anlayışlı ve vicdan sahibi bireylerin yetiştirilmesini hedefler.

"Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir." Atatürk, milletin iradesini temsil eden TBMM'yi vurgular.

"Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir." Atatürk, kadın haklarının önemine vurgu yapar.

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz." Atatürk, gençlere büyük bir sorumluluk yükler.

"Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister." Atatürk, cumhuriyeti koruyacak nitelikli bireylerin yetiştirilmesini vurgular.

"Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı." Atatürk, cumhuriyet ve devrimleri savunur.

"Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir." Atatürk, Türk milletinin niteliklerine uygun bir yönetim biçimi olarak cumhuriyeti öne çıkarır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini ve ilkesini yansıtmakla kalmayıp, gelecek nesillere de büyük bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. (Haber Merkezi)