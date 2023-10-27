Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2024 Yıllık Programı açıklandı ve dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Bu programla, dijital varlıklara vergilendirme ve kripto varlık saklayıcıların düzenlenmesi önemli bir adım olarak planlanmaktadır.

2024 Yıllık Programı, Türkiye'nin finans sektörünü küresel piyasalarla uyumlu ve rekabetçi bir hale getirme hedefini vurguluyor. Program, finans alanındaki sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve uygun maliyetlerle katkı sağlama amacını taşıyor. Bu bağlamda, dijital varlıkların vergilendirilmesine yönelik çalışmalara resmi bir şekilde başlanacağının altı çiziliyor.

Programın metninde, "Dijital sanal varlıkların vergilendirilmesine yönelik olarak söz konusu varlıkların Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır." ifadesine yer veriliyor. Ayrıca, "Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlere yönelik mevzuat çalışmaları sürdürülecektir." deniliyor.

Bu açıklamalar, dijital varlıkların gelecekte vergilendirilmesi ve kripto varlık saklayıcıların daha fazla düzenlemeye tabi tutulmasının yakın bir ihtimal olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin finansal sektörünün uluslararası düzeyde rekabetçi ve güçlü bir yapıya kavuşturulması hedefiyle atılan bu adımlar, dijital ekonomiye ve finansal inovasyona verilen önemin bir yansıması olarak öne çıkıyor. (Haber Merkezi)