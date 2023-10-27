Türkiye, 2024 yılının mart ayında gerçekleşecek olan yerel ve mahalli idareler seçimine doğru hızla ilerlerken, siyasi partiler de kurultaylar ve kongreler düzenleyerek seçimlere hazırlanıyorlar.

YSK duyurdu! Yerel seçimlerde aday olmak isteyenler için tarih belli oldu (5)

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim süreci devam ederken belirlediği tarih, 31 Mart 2024 olarak duyuruldu. Aday olmak isteyen vatandaşların işlemlerine ne zaman başlamaları gerektiği de Resmi Gazete aracılığıyla duyuruldu.

YSK'nın aldığı kararda, belirli meslek gruplarından gelen vatandaşların aday olabilmeleri için istifa dilekçelerini belirli bir tarihten önce vermeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, "Öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteğinde bulunanların 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlere aday olma hakları olmayacağı" konusunda bir uyarıda bulunuldu.

YSK duyurdu! Yerel seçimlerde aday olmak isteyenler için tarih belli oldu (2)

YSK tarafından belirlenen ve Resmi Gazete'de yayımlanan istifa ve emeklilik işlem tarihi, 1 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar yapılabileceği şeklinde belirlendi.

Ayrıca, YSK tarafından açıklanan meslek grupları şunlardır:

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Hakimler ve savcılar,

Yüksek yargı organı mensupları,

Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

YSK duyurdu! Yerel seçimlerde aday olmak isteyenler için tarih belli oldu (3)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri,

İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri,

Subay ve astsubaylar,

Siyasi partilerin il ve ilçe kurullarındaki başkanlar ve üyeler,

YSK duyurdu! Yerel seçimlerde aday olmak isteyenler için tarih belli oldu (4)

Sendikalar, kamu bankaları veya ortaklarının yönetim ve denetim kurulları.

Bu gelişmeler, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine katılmayı düşünen vatandaşlar ve siyasi partiler için önemli bir referans noktası olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi