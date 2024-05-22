Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Vakfı İlkokulu tarafından resim sergisi açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Vakfı İlkokulu okul bahçesinde düzenlenen açılışa Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Aydın, Milli Eğitim Vakfı İlkokulu Müdürü Şeref Kayaalp, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Okullarımızda sene sonu yaklaştı. Öğrencilerimiz eğitim-öğretimi geride bırakacaklar. Yaptığımız bütün çalışmaların sergilerini öğrencilerimizle birlikte geziyoruz. Hepimizin emeğini ortaya döküyoruz bizlerde öğrencilerimizin yaptığı sergilerden el emeği göz nuru emeklerini onlarla birlikte açılışlarını yapıyoruz. Yaptıkları çalışmaları öğrencilerimize değerlendirmeye çalışıyoruz. TÜBİTAK bilim fuarlarımızın açılışları oluyor. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu projelerin değerlendirmelerini halk oyunlarımızın sergileri bir yıl boyunca öğrencilerin ve öğretmenlerin yaptığı etkinliklerin yıl sonu değerlendirmesini yapıyoruz. Çalışmalarımızın sonucunda elde ettiğimiz emeklerimiz onca verdiğimiz çalışmalarımızın neticesinde ortaya koyulan çalışmaları onlarla birlikte izlemek bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ürünleri birlikte değerlendirmek onları da ve bizleri de mutlu ediyor. Öğrencilerimizi üzerinde emekleri olan öğretmenlerimi onları çalıştıran usta öğreticilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Resim öğretmeni Seda Gülaslan ise, “Halk Eğitim Merkezimizde devam eden kursumuz 1 yıl sürdü. 1 yılda 50 tane resim çıkardık. 48 öğrencimiz buluyor. Öğrencilerimiz daha farkı olması için farklı resimler seçti. Kendi seçtiği resimleri yaptılar. Ben onların yeteneklerine destek oldum. Milli Eğitim Vakfı İlkokulumuz ile birlikte resim sergisi açılışı gerçekleştirdik" dedi.

Gülaslan, "Milli Eğitim Müdürümüze katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizleri her daim yalnız bırakmayan ve destekleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Aydın’a sonsuz teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize ve velilerimize de teşekkür ediyorum“ diye konuştu.