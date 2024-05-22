Yerköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu’nda ÇEDES ve Akıl Zekâ Oyunları kurslarına devam eden öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte “Okulum Temiz” etkinliği kapsamında çevre temizliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan öğrencilerin, okul bahçesi ve çevresinde bulunan atıkları titizlikle toplayarak tertemiz bir ortam oluşturduklarını belirten Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Tan, bu sayede hem çevreye katkıda bulundular hem de bilinçli bir nesil olma yolunda önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Tan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öğrencilerimizle birlikte bu anlamlı etkinliği gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sayede öğrencilerimizde çevre bilincini geliştirmeyi ve onları temiz bir çevrede yaşamanın önemine teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca bu tür etkinliklerle okulumuz ile öğrencilerimiz arasındaki bağları da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Yerköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Mehmet Hüseyin Erdem ise yaptığı açıklamada, “Okulumuzun temiz ve düzenli olması, öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almaları için oldukça önemlidir. Bu nedenle bu tür etkinliklere her zaman destek veriyoruz. Öğrencilerimizin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ve öğretmenler, temiz bir çevreye sahip olmanın önemini bir kez daha anladıklarını ve bu tür etkinliklere her zaman katılmaya hazır olduklarını ifade ettiler.