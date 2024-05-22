Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), girişimcilere yönelik yeni bir destek paketi açıkladı. Bu paket, kendi işini kurmak isteyenlere 500.000 TL'ye kadar hibe sağlıyor ve geri ödeme gerektirmiyor. Bu destek, Türkiye'de girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve istihdamı artırmayı hedefliyor.

İŞKUR’UN DESTEK PAKETİ NEDİR?

İŞKUR’un sunduğu destek paketi, girişimcilere gerekli sermayeyi sağlayarak, iş kurma sürecinde karşılaşılan finansal engelleri aşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu paket, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) kurulmasına yönelik olup, girişimcilerin iş dünyasında başarılı olabilmeleri için gerekli kaynaklara erişimlerini kolaylaştırıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

İŞKUR hibelerinden yararlanmak isteyen girişimcilerin belirli başvuru koşullarını yerine getirmesi gerekiyor:

İŞKUR'a Kayıtlı Olma: Başvuru yapacak girişimcilerin İŞKUR'a kayıtlı olmaları şart.

Sağlık Raporu: Belirli sağlık raporlarının alınmış olması gerekiyor.

Yaş Sınırı: Başvuracak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Girişimcilik Eğitim Programı Sertifikası: Girişimcilik eğitim programını tamamlamış ve sertifika almış olmalılar.

Hibe Destek Miktarları ve Kapsamı

İŞKUR, çeşitli gruplara farklı miktarlarda hibe desteği sunuyor:

Engelli Girişimciler: 400.000 TL'ye kadar

Eski Hükümlüler: 300.000 TL'ye kadar

KORUMA ALTINDAKİ İŞYERİ KURULUŞLARI: 500.000 TL'YE KADAR

Bu destekler, iş kurma sürecinin başlangıç maliyetlerini azaltarak girişimcilerin daha hızlı ve verimli bir şekilde işlerini kurmalarına yardımcı oluyor.

2024-2 DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI

2024-2022 yılları arasındaki başvurular 16 Nisan’dan itibaren e-devlet üzerinden kabul ediliyor. Başvuru süreci 7 Haziran 2024’e kadar devam edecek. Bu dönemde girişimcilerin başvuru şartlarını yerine getirerek, sağlanan hibe desteklerinden faydalanmaları mümkün.

ESKİ MAHKUMLAR İÇİN ÖZEL DESTEK

Eski mahkumlar için başvuru süreci Adalet Bakanlığı aracılığıyla yürütülüyor ve İŞKUR tarafından değerlendiriliyor. Eski mahkumlar için de benzer başvuru koşulları geçerli olup, belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor.

DAHA FAZLA BİLGİ VE BAŞVURU

İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayanlar ve girişimciler için önemli fırsatlar sunuyor. Bu hibeler, iş kurmak isteyenlere büyük bir fırsat sağlayarak, başlangıç maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Daha fazla bilgi almak ve başvuruda bulunmak için İŞKUR’un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.