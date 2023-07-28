Yozgat’ta fırın işçileri sıcak havalardan dolayı zor şartlar altında çalışıyor. 30 derecelik sıcak havada 60 dereceyi bulan fırın sıcaklığının yanı başında ekmek çıkaran fırın işçileri, ekmek parası için sıcak havaya katlanmaları gerektiğini söylediler.

Sıcağa karşı direnerek ekmek üretmeye devam ettiklerini aktaran Star Pide Fırınında çalışan Mehmet Canbolat, "İşimiz mevsimin şartlarına göre çok zor. Mevsim itibarıyla dışarısı çok sıcak, fırın ise iki katı kadar daha sıcak. Mesleğimiz bu ve mecburuz. Burada bir hizmet veriyoruz. Müşterilerimizi elimizden geldiği kadar memnun etmeye, ekmeksiz bırakmamaya çalışıyoruz. Tüm mevsimsel zorluklara rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sıcaktan bir nebze de olsa korunmak için üzerimizi zaman zaman ıslatıyoruz, elimizi yüzümüzü soğuk suyla yıkıyoruz. Serinlemeye çalışıyoruz. Hamura ya da ekmeğe zarar verir diye mecburen fırında herhangi bir serinletme aracı kullanmıyoruz. Mecbur doğal olarak sıcağa karşı direniyoruz" dedi.

“EN ZOR MESLEK FIRINCILIK”

Yaz mevsiminde çalışırken daha çok zorlandıklarını ifade eden Canbolat, "Yaz mevsiminin en zor mesleği fırıncılık. Gördüğünüz gibi havalar çok sıcak. Kıyafetimden de ne kadar zorluk çektiğim anlaşılıyor" şeklinde konuştu.

“FIRIN ALANI 50-60 DERECE CİVARINDA”

Kaliteli ekmek sunmak için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Canbolat, “Fırın işçisi dışarıda 30 derece olan sıcaklığımız fırının içine girdiği zaman 50-60 derece civarında oluyor. Ekmeğin sıcaklığı bize vurduğunu tahmin ettiğimiz zaman sıcaklık derecesi 60 dereceyi buluyor. Bu zorluklarda uzun süre çalıştığımız için alışkın olduğumuz için bu bizi zorluyor. Ama her şeyin bir zorluğu var biz de ekmek parası için bu zorluğu çekmek zorundayız. Bu sıcağın altında çalışmak zorundayız. Halkımızı kaliteli mallarımız ile memnun etmek için soğuk sıcağı göz ardı etmeden bütün emeklerimizi veriyoruz" ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir