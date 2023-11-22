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Vatandaşların en zor, acılı günlerinde yanında olan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, belediyenin araç filosuna yeni bir cenaze nakil aracı kazandırdı. Başkan Coşar, yeni cenaze aracını inceleyerek, araçla ilgili bilgi aldı.

İyi günde de kötü günde de vatandaşların yanında olan Başkan Coşar, “Belediyemizin araç filosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek adına yeni bir cenaze nakil aracını daha bünyemize kattık. Bu araçla cenaze hizmetlerimizi daha da güçlendirmiş oluyoruz. Halkımızın iyi gününde olduğu gibi zor günlerinde de yanlarında olacağız” dedi.