Oğuzlar Ceviz Üreticiler Birliği Başkanı Oğuz Hantal, coğrafi işaretli Oğuzlar cevizlerinin bu yıl ciddi bir rekolte kaybına uğradığını açıkladı.

Hantal, geçen yıl ilçede 27 bin ton ceviz hasadı yapıldığını hatırlatarak, bu yılın mart ayında yaşanan zirai donun ceviz verimini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Hantal, "Cevizimiz bu yıl 30 Mart'ta ülkemiz genelinde yaşanan soğuk hava dalgasından etkilendi. Verimde yüzde 99'a varan kayıp var. Bu yıl ceviz hasadına buruk başladık" şeklinde konuştu.

Oğuzlar cevizlerinin ince kabuğu ve eşsiz aromasıyla ünlü olduğunu belirten ceviz üreticilerinden Ahmet Gümüş, bu yılki üretimde geçen seneye göre büyük bir düşüş yaşandığını vurguladı.

Gümüş, "Geçen seneki verim bu sene yok. Soğuktan etkilenmeyen ceviz ağaçlarımızın hasadına başladık. İstediğimiz gibi olmasa da buna şükrediyoruz" şeklinde konuştu.

Cevizlerin dalından indirilmesi için uzun sopalar veya ceviz silkme makinelerinin kullanıldığı bu dönemde, elle yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmaları için bekletildiği belirtildi. Tüketiciye sunulmadan önce iyice kuruyan cevizler, lezzetli bir atıştırmalık olarak sofralara ulaşıyor.

Oğuzlar'da yaşanan zirai donun ceviz üretimini nasıl etkilediğine dair detaylar, üreticilerin bu zorlu döneme nasıl karşı koyduklarıyla birlikte merakla bekleniyor. (Haber Merkezi)