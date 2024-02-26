Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu heyecanı Eryaman Stadı'nda yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.

Çeyrek final maç programı şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Heyecanı (2)

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Heyecanı (1)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

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20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Heyecanı (4)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

Kaynak: AA