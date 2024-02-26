19-20 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Fed toplantısı, 2024 yılının altın piyasası için kritik bir dönemeç olacak.

UBS'nin analizine göre, Fed'in beklenen faiz indirimleri altın fiyatlarında tarihi bir yükselişe işaret ediyor.

Altın fiyatlarını etkileyebilecek en önemli faktörlerden biri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarıdır. Son aylarda faiz artışına gitmeyen Fed'in, mevcut enflasyon verileri karşısında faizleri uzun bir süre %5.25 ila %5.50 aralığında sabit tutması bekleniyor.

Ancak, UBS'nin öngörüsü piyasalarda dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip. UBS'ye göre, Fed bu yıl faiz oranlarını 275 baz puan indirebilir ki bu, küresel piyasalardaki faiz indirim beklentilerinin yaklaşık dört katı üzerinde bir rakam.

ABD ekonomisinin durumu da altın fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli faktör. Stratejistlere göre, ABD ekonomisinin ikinci çeyreğe kadar resesyona gireceği beklentisiyle, Fed'in faiz indirimlerine yönelebileceği tahmin ediliyor.

Enflasyon verileri de altın piyasasını etkileyen kritik bir unsur. Özellikle UBS raporunun yayımlanmasından kısa bir süre sonra, ABD enflasyon verilerinde iyimser sonuçlar alınması, yatırımcıları altına yönlendirdi ve kısa süreli bir talep artışına neden oldu.

UBS Yatırım Bankası stratejistlerine göre, "Bu dönemin neden bu kadar farklı olduğunu anlamıyoruz. Enflasyon hızla normalleşiyor ve Mart ayında Fed, çok yüksek reel faizlere bakıyor olacak." şeklinde bir açıklama yaptılar.

Sonuç olarak, Fed'in Mart ayındaki toplantısı ve sonrasındaki faiz indirimleri, 2024 yılı için altın piyasası için oldukça belirleyici olacak. Eğer UBS'nin tahminleri doğruysa, altın yatırımcıları için oldukça karlı bir yıl olabilir.